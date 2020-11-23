23 ноября 2020 | Время чтения 5 мин

Владимир Станулевич, , 21:06 — REGNUM Одна из старейших, если не старейшая общеобразовательная в Архангельской области, школа в селе Вознесенье на Андриановом острове напротив Архангельска готовится в 2022 году отметить свое 180-летие.

Одна из старейших общеобразовательных школ Архангельской области — школа села Вознесенье, в 2022 году отменит свое 180-летие. Сейчас это филиал Ластольской средней школы Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Министерство государственных имуществ Палатам Государственных имуществ: «По приведении в действие предварительных распоряжений к открытию в 1843 году Приходских училищ в казенных селениях, Государь император, желая обеспечить успех сих заведений, от которых зависит укоренение добрых нравов, и следовательно самое улучшение хозяйственного быта поселян, Высочайшим Указом, данным на мое имя, повелел объявить государственным крестьянам о цели учреждения сих заведений и обеспечить со стороны Управления особенное попечение на их благоустройство».

В прилагаемом списке открывающихся сельских приходских училищ под №2 значится училище в с. Вознесенье Архангельского уезда Архангельской губернии, первым блюстителем которого был Потапов Маркел Михайлович, учителем священник Легатов Григорий Васильевич…

Директор филиала «Вознесенская средняя школа — детский сад» Ластольской средней школы Галина Зеленина: «Я в школе директором с 1994 года. Когда-то в 1970-х в ней учились около 1000 ребят, потом современные школы построили в Ластоле, Патракеевке. Дети, которые ездили к нам, жили всю неделю в интернате, стали ходить в школу у себя в деревне. В школе Вознесенья осталось детей 150. После 1991 года численность населения резко снизилась, сейчас в школе 29 учеников. Классы в среднем по 2−3 ученика, самый большой 6-й, в нем 7 учеников. Нет первого, третьего и седьмого классов. Но в следущем году первый класс откроем, в детском саду подрастает трое ребятишек. Все считают, что так плохо, но есть и свои плюсы. Мы занимаемся индивидуальным обучением, втолковываем ученику все до деталей, спрятаться за спины других невозможно. Мы как нигде организовываем свободное время учащихся, они домой уходят только вечером. Учителя их спрашивают: «Мы вам не надоели?».

Директор филиала «Вознесенская средняя школа — детский сад» Ластольской средней школы Галина Зеленина Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Из письма Господину Директору Народных училищ Архангельской губернии: «Вследствии отношения от 7 марта 1902 года за № 650 имею честь уведомить Ваше превосходительство, что по обсуждении в присутствии господина Вице-Губернатора решен вопрос о выработке плана для устройства ремесленной школы в с. Вознесенье Архангельского уезда на средства, завещанные крестьянином Петром Амосовым. Архитектор Иванов принял на себя труд составить план училища. Здание каменное, т.к. из дерева нецелесообразно, как менее прочное и требующее дальнейшего поддержания».

Пантелеева Елена Федоровна (1870-1941) — учитель начальных классов в школе села Вознесенье Экспозиция школьного музея в селе Вознесенье на Андриановом острове

Галина Зеленина: «Но индивидуальное обучение и внеклассная работа только отчасти компенсируют оторванность от города. Ни в городские музыкальные, ни в спортивные школы, дети ходить не могут. Летом теплоход ходит по расписанию, чтобы попасть куда-то в Архангельске надо выезжать заранее. Билет на теплоход в обе стороны 150, дважды в неделю съездить в музыкальную спортивную школу — 300 рублей, в месяц — 1200. Для семьи, не имеющей стабильного дохода, или с минимальным заработком, это непосильные суммы. А если школа платная? Плюс когда встает ледовая переправа или она растаяла, дети тоже не могут добраться до города. Так бывает до 4-х месяцев в году.

Дети стараются, у нас традиционно сильные выступления на городских олимпиадах по биологии и физкультуре. Мы проводили исследование, дети с Вознесенья или учатся в школе, или сразу поступают в ВУЗы и техникумы. Тех, кто после школы идут работать практически нет. Может потому, что на острове очень плохо с работой. Он постепенно превращается в дачный поселок, а те, кто живут обслуживают его коммуналку. С работой такая же проблема — переправа. Жить на острове и работать в городе с нашей переправой невозможно».

Пантелеев Семен Григорьевич (1887-1937) — учитель труда школы села Вознесенье Экспозиция школьного музея в селе Вознесенье на Андриановом острове

4 мая 1904 года завещанный крестьянином Петром Амосовым капитал на постройку Вознесенской ремесленной школы бывшим Губернатором Эгельгардтом были обращены в свидетельства Государственной 4% ренты на сумму 98 100 рублей и внесены на хранение в Архангельское отделение Государственного Банка. Опекуном над имуществом покойного Петра Амосова назначен надворный советник Вильгельм Вильгельмович Мейер. Торговый дом Ольга Кротова представил на строительство училища 125 000 штук кирпича по цене 20 рублей за тысячу. В 1906 году из красного кирпича построено двухэтажное здание ремесленной школы, в которой преподавалось сапожное и столярное дело.

Здание в 1936 году передано школе, в нем стали заниматься дети с 5-го класса. В 1938 году открыта средняя школа, но в годы войны она опять стала семилеткой. В 1949 году вновь открыта средняя школа. В 1970 году к основному кирпичному зданию добавилась пристройка, в которой разместились еще 8 учебных кабинетов, библиотека, спортзал и котельная.

Первый выпуск учащихся 10 класса Вознесенской средней школы. 1940 год Экспозиция школьного музея в селе Вознесенье на Андриановом острове

Галина Зеленина: «В школе работают 9 учителей, по 3 ученика на одного учителя. Я долго создавала учительский коллектив, и 14 лет назад его сформировала. До этого учителя жили в городе, на острове в общежитии, на съемных квартирах, теперь они все живут в своих домах, повыходили замуж или женились. Мы помогали…

Перспективы школы? Работать до последнего ученика. Выполняем все нормативы Министерства просвещения РФ, выполняем учебную программу и план. Разговоров о ликвидации или уплотнении не идет, кто будет учить детей Вознесенья? В этом отношении переправа хранит школу. Здание огромное, к старому корпусу в 1970-х была пристроено крыло. Отапливает кочегарка, мы учим детей на втором этаже, там теплее, пол теплый. Весь ремонт сосредоточили на втором этаже. Моя гордость — школьный музей, ему около 10 лет. Сначала не было помещений, потом учеников стало меньше, и мы освободили кабинет на первом этаже. Нашли человека, который занимается музеем от всей души — это учитель физики Ольга Юрьевна Пономарева. Экскурсоводами у нее ученики старших классов. Готовимся к 180-летию, оно состоится в 2022 году».