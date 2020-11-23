Пенза, , 20:50 — REGNUM В Пензенской области число случаев внебольничной пневмонии с марта составляет 15 458. Из них 4172 случая — случаи пневмонии, вызванной COVID-19. Об этом заявил глава регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин на совещании губернатора 23 ноября.

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Наибольшее количество случаев внебольничной пневмонии зарегистрировано в Тамалинском, Белинском, Башмаковском, Малосердобинском, Сердобском, Колышлейском, Лопатинском, Бессоновском, Нижнеломовском районах, а также в Пензе и Кузнецке.

Возрастная структура заболевших выглядит следующим образом: дети до 6 лет — 3,2%; дети от 7 до 14 лет — 3,8%; подростки — 2,3%; от 18 до 29 лет — 5,3%; от 30 до 49 лет — 26,8%; от 50 до 64 лет — 30,4%; от 65 лет и старше — 28,2%. При этом пенсионеры составляют 31,5% заболевших, служащие — 16,4%, рабочие — 7,3%, учащиеся — 8,3%, студенты вузов — 0,7%.

Удельный вес заболевших медработников — 1%.

Отмечается стабилизация удельного веса бессимптомных носителей на уровне 3,1%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области коронавирусная инфекция по состоянию на 23 ноября подтвердилась ещё у 162 человек, всего с начала пандемии выявлено 19 074 заражения. По словам Перекусихина, в области наблюдается определенное плато заболеваемости, дикамика заражения — 150−170 человек в сутки.

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