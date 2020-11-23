Женева, Швейцария, , 20:21 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 542 757 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 58 425 681 человека. Такие данные приводит 23 ноября Всемирная организация здравоохранения.

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё по меньшей мере 7825 больных COVID-19, общее число зарегистрированных летальных случаев возросло до 1 385 218.

Согласно данным ВОЗ, первую десятку стран по распространению коронавируса за последнюю неделю составляют США, Индия, Италия, Бразилия, Россия, Франция, Польша, Великобритания, Германия и Иран.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 604 943 новых случаях инфицирования и 9237 скончавшихся пациентах с коронавирусом за сутки.