Анкара, , 20:14 — REGNUM В Турции за последние сутки выявлено 6713 новых случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем за весь период с начала эпидемии в стране. Об этом сообщило 23 ноября министерство здравоохранения республики.

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Согласно официальным данным, всего на территории Турции выявлено уже 453 535 инфицированных коронавирусом.

Сообщается также, что за сутки в больницах страны скончались ещё 153 пациента с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 12 511.

За весь период эпидемии в Турции излечились более 377 тысяч пациентов, в том числе 3254 — за последние сутки.

Отметим, что суточный прирост инфицированных коронавирусом в Турции бьёт рекорды уже третий день подряд. Накануне министерство здравоохранения страны сообщало о 6017 новых случаях, а за день до этого — 5532 случаях.

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