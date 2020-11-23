Рим, , 19:43 — REGNUM

По данным на вечер понедельника, 23 ноября, в Италии умерли 50 453 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 630 (днем ранее — на 562), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Выздоровели 584 493 человека, за сутки этот показатель увеличился на 31 395 (днем ранее — на 13 574).

Число подтвержденных носителей выросло на 22 930 (днем ранее — на 28 337). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 1 431 795 — более 2% населения страны.

В настоящее время заражены 796 849 человек — на 9098 меньше, чем днем ранее. Число актуально зараженных снизилось впервые с начала августа 2020 года.

Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) снова стало расти в начале августа 2020 года. С этого времени оно увеличилось в 66 раз. За последний месяц число зараженных выросло в 4,5 раза. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.