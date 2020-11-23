Москва, , 19:44 — REGNUM Басманный суд Москвы арестовал начальника отдела МВД России по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаева по уголовному делу о терактах в московском метро весной 2010 года. Полковник полиции взят под стражу до 4 января 2021 года, сообщили 23 ноября в пресс-службе суда.

Арест U.S. Air Force

О задержании Исаева стало известно накануне. По версии следствия, он был участником преступного сообщества «Имарат Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и в 2009—2010 годах предоставлял его руководителям данные о деятельности Кизлярского РОВД и спецоперациях в отношении незаконных вооруженных формирований.

Кроме того, как считает следствие, полицейский не раз лично перевозил по Дагестану руководителей структурных подразделений преступного сообщества, а также доставил на автостанцию смертницу для ее выезда в Москву и совершения там теракта.

Напомним, в результате двух терактов в московском метро 29 марта 2010 года на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» погибли 39 человек и более 100 получили ранения.

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