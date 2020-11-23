Екатеринбург, , 19:16 — REGNUM Найденная в шкафу в квартире одного из домов Карпинска Свердловской области девочка весит уже 5400 граммов. Об этом в соцсети написал пресс-секретарь регионального минздрава Константин Шестаков.

«Малышка весит уже 5400, активная, улыбается, смеется, играет игрушками, общается с сотрудниками больницы», — написал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, девочка была обнаружена в начале октября. В свои полгода она весила всего 3100 граммов. По предварительным данным, мать держала её в шкафу и не кормила. Ребёнка вначале положили в больницу Карпинска, а затем госпитализировали в областную детскую больницу.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале врачи оценили состояние найденной в шкафу девочки