Махачкала, , 19:47 — REGNUM Бывшие и действующие работники уголовно-исполнительной системы Дагестана и руководитель частной фирмы предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве. Им вменяется в вину хищение около 19,5 млн рублей бюджетных средств, сообщили 23 ноября в пресс-службе прокураторы республики.

Фигурантами дела являются двое бывших руководителей Исправительной колонии №2 в пригороде Махачкалы, главный бухгалтер этой колонии, замначальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по Дагестану, а также руководитель подрядной организации МММ.

По данным следствия, в 2017 году начальник колонии и замначальника дагестанского УФСИН вместе с директором ООО «МММ» вносили в официальные документы заведомо ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ при капитальном ремонте системы вентиляции здания больницы при исправительном учреждении. Так им удалось похитить свыше 11,6 млн рублей.

Также установлено, что в 2016 и 2018 годах начальники указанной колонии в сговоре с главным бухгалтером учреждения похитили 4,9 млн и 2,9 млн рублей, соответственно. Деньги эти были предназначены для выплаты премий работникам колонии.

Отмечается, что в рамках расследования обеспечено частичное возмещение ущерба на сумму 4 млн рублей. Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд Махачкалы.