Бишкек, , 18:57 — REGNUM В Киргизии за последние сутки зафиксировано 304 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщили в республиканском оперативном штабе.

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Большинство из них приходится на киргизскую столицу, город Бишкек — 101 случай и на Джалал-Абадскую область — 72 случая.

Всего с марта текущего года в стране выявлено 69 885 случаев COVID-19.

За минувшие сутки зарегистрировано 349 излечившихся от коронавируса киргизстанцев, а с момента объявления пандемии — 61 160 выздоровевших.

На стационарном лечении остаются 3096 пациентов, из которых в состоянии средней тяжести находятся 2064 человека, в тяжелом — 829 человек, а в крайне тяжелом — 138 человек. На амбулаторном лечении — 3648 пациентов.

За сутки в Киргизии зарегистрировано шесть летальных исходов среди пациентов с диагнозом COVID-19. С начала пандемии, только по официальным данным, умерли 1237 жителей республики.