Москва, , 18:57 — REGNUM Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении американской компании Google в связи с неисполнением ею требования российского законодательства об удалении из поисковой выдачи ссылок на ресурсы с запрещённой информацией. Об этом сообщает 23 ноября пресс-служба ведомства.

Google Shawn Collins

Как отмечается, ранее Роскомнадзор обнаружил в поисковой выдаче Google сведения о сайтах, доступ к которым ограничен на территории России. В их числе оказались ресурсы с экстремистским, порнографическим и суицидальным контентом.

Сообщается, что компания не представила возражений на составленный Роскомнадзором акт по факту неудаления запрещённой информации, в связи с чем ведомством было возбуждено административное дело по части 2.1 статьи 13.40 КоАП (повторное неисполнение обязанностей оператором поисковой системы).

Как сообщили в Роскомнадзоре, в среднем Google не удаляет из поисковой выдачи до 30% «опасного» контента.