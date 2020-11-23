Нижний Новгород, , 18:52 — REGNUM За прошедшую неделю сумма штрафов за нарушение «ковид-безопасности» в Нижегородской области составила около 1,5 миллионов рублей. Выписано 775 протоколов о нарушениях, проведено более девяти тысяч профилактических бесед. Об этом сообщает департамент региональной безопасности.

Полицейские 50.мвд.рф

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Нижегородцев продолжают проверять на соблюдение масочного режима и правил безопасности в связи с пандемией коронавируса. С 16 по 22 ноября было организовано 3 304 патруля. Итогами работы стали — штрафы на общую сумму 1,5 миллиона рублей, 9,3 тысячи профилактических бесед, 775 протоколов о нарушениях.

За последнюю неделю октября в Нижегородской области прошли более трех тысяч патрулей. Нарушителям выписаны штрафы на общую сумму более миллиона рублей, проведено 10 702 профилактических бесед.