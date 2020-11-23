Санкт-Петербург, , 18:55 — REGNUM Пандемия коронавируса привела к сокращению рабочих мест, но в Петербурге уже наблюдается восстановление рынка труда. Об этом 23 ноября заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

«Число безработных снижается, а количество вакансий растет», — сказал он в эфире «Радио Россия. Санкт-Петербург».

Сейчас особенно требуются специалисты в области здравоохранения, строительства и торговли. Беглов обсудил проблемы социальной защиты граждан в период пандемии с петербургским омбудсменом Александром Шишловым.

По сведениям губернатора, с весны различные формы социальной поддержки получили более 2 млн петербуржцев. Но особенно следует позаботиться о людях, которые находятся под угрозой увольнения, считает градоначальник.

«Кадровый потенциал Петербурга нужно сохранить. Каждое массовое сокращение — это большие проблемы и большие потери, прежде всего для людей и их семей. Мы должны поддержать наши предприятия и их работников в очень непростое время. Решением может стать временное трудоустройство или общественно полезные работы», — сказал Александр Беглов.

Напомним, число обратившихся на петербургскую биржу труда с марта по октябрь 2020 года выросло более чем в 4,5 раза — до 120,5 тыс. человек. Количество же официально безработных увеличилось в 7,6 раза.

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