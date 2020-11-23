Санкт-Петербург, , 18:51 — REGNUM Лаборатории Санкт-Петербурга смогут проводить суммарно на 8 тыс. больше тестов на коронавирус в сутки, чем сейчас. Об этом 23 ноября заявил губернатор Александр Беглов. Сколько тестов максимально готовы проводить все петербургские лаборатории сегодня, он не уточнил.

Лаборатория Алексей Колчин (с) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

Из бюджета выделили больше 34 млн рублей на дооснащение пяти лабораторий в районах города, еще 100 млн рублей дали районным лабораториям на тест-системы, а трем стационарам — на выявление антител к коронавирусу.

«Суммарная мощность всех лабораторий увеличится на 8 тысяч тестов в сутки», — заявил Александр Беглов.

Губернатор указал, что город, страна и весь мир живут в новой реальности, неотъемлемой частью которой являются маски, перчатки, удаленная работа и социальная дистанция.

«К сожалению, заболеваемость растет. По требованию Роспотребнадзора пришлось ввести дополнительные ограничительные меры. Планируем проводить больше анализов на COVID. В больнице № 26, Елизаветинской и в НИИ скорой помощи готовятся к открытию новые лаборатории, где будут проводить ПЦР-диагностику. Мощность каждой — 300 тестов в день», — сказал Александр Беглов в эфире «Радио России. Санкт-Петербург».

Напомним, в Петербурге за минувшие сутки зафиксировано 2926 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 26 468 человека. Это меньше достигнутых ранее пиковых значений тестирования, превышающих 40 тыс. тестов в сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге вступили в силу новые ограничения по коронавирусу