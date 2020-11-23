Ставрополь, , 18:48 — REGNUM Уголовные дела возбудили на Ставрополье против телефонных аферистов, которые похищали деньги с банковских карт граждан. Подозреваемые задержаны, им избрана мера пресечения в виде ареста, сообщили ИА REGNUM 23 ноября в пресс-службе главного управления МВД по краю.

По данным полиции, злоумышленники звонили абонентам и выдавали себя за сотрудников службы безопасности одного из банков. Они сообщали людям о несанкционированном списании средств со счетов либо блокировке банковских карт.

Аферисты убеждали собеседников перечислить деньги якобы на резервный счет или назвать данные карт и пароли из пришедших им СМС-сообщений. По предварительным данным, фигуранты причастны к хищению более 4 млн рублей.

«Установлено, что так называемые обнальщики из числа участников группы снимали похищенные деньги в Барнауле и Новосибирске и перечисляли организатору, который в дальнейшем распределял их между сообщниками», — отметили в МВД.

Подозреваемых задержали в одной из гостиниц города Камышина Волгоградской области, им инкриминируется пять эпизодов кражи и мошенничества. Десять участников преступной группы взяты под стражу, еще один подозреваемый находится под домашним арестом.

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