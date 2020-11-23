Москва, , 18:41 — REGNUM В Роспотребнадзоре считают необходимым сделать рекомендации по профилактике коронавируса для бизнеса обязательными для исполнения. Об этом 23 ноября заявила глава ведомства Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

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Она напомнила, что весной Роспотребнадзор подготовил порядка 40 методических рекомендаций, определяющих порядок работы в различных отраслях экономики и призванных обеспечить безопасность как потребителей, так и производителей продукции и поставщиков услуг.

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение главы Роспотребнадзора. «Проработайте, пожалуйста, вопрос закрепления их в качестве санитарных правил, обязательных к исполнению», — сказал он.

При этом глава правительства подчеркнул важность того, чтобы обязательные к исполнению рекомендации были разработаны совместно с представителями бизнеса.