Архангельск, , 18:26 — REGNUM В Архангельске растет число заболевших COVID-19 среди детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

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По данным мэрии, из 37 530 учащихся школ COVID-19 диагностирован у 56 учеников. Из 19 949 воспитанников детских садов заболевание подтверждено у 12 детей.

«В образовательных учреждениях усилены дополнительные меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции: обеззараживание антисептиком рук детям и взрослым, измерение температуры тела, обработка контактных поверхностей дезинфицирующими растворами, проветривание», — сообщили в администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Архангельске было выявлено 145 новых случаев COVID-19.