Москва, , 18:21 — REGNUM Ситуация с лекарственным обеспечением в России начала меняться в лучшую сторону. Об этом 23 ноября заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

Лекарства Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

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»По лекарственному обеспечению. Ситуация начала меняться в лучшую сторону, но пока ещё далека от идеальной», — сказал он.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил еженедельно докладывать в правительство о наличии препаратов для лечения коронавирусной инфекции.

Как сообщил глава Минздрава, количество заключённых контрактов на поставку лекарств в настоящее время растёт.

«По оперативным данным, количество законтрактованных средств на сегодняшний день составляет 75%. Также 22 субъектам мы дали рекомендации по ускорению данного раздела работы», — доложил министр.

Напомним, ранее в ходе совещания Мурашко сообщил, что в среднем по России остаётся свободно порядка 20% коечных мест для пациентов с COVID-19, в том числе более 80% мест в реанимационных отделениях для тяжелобольных.

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