Архангельск, , 18:10 — REGNUM В Архангельской области продолжает расти заболеваемость COVID-19 — за минувшие сутки в регионе выявили 351 носителя опасного коронавируса.

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Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, среди новых случаев — 145 выявлены в областном центре, 46 — в Котласском районе, 27 — в Северодвинске.

За последние сутки в регионе после COVID-19 выздоровели 252 человека. А всего с начала пандемии вылечились 20 402 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, Архангельская область попала в список регионов с наиболее неблагоприятной ситуацией по заболеваемости COVID-19.