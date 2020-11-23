Москва, , 18:09 — REGNUM В России остаётся свободным в среднем около 20% коечных мест для пациентов с COVID-19. Об этом 23 ноября сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

Палата для больных COVID-19 Александр Куликов (с) ИА REGNUM

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"На прошлой неделе я докладывал, что количество развёрнутых коек составляло 269 тысяч, сегодня этих коек развёрнуто 272 тысячи. Но позитивная динамика отмечается в том, что количество свободных коек находится на уровне 20% в среднем по России», — сказал глава Минздрава.

Он отметил, что регионы «научились управлять коечным фондом, в том числе своевременно выписывать пациентов, переводя их на долечивание», а также «шире задействуя медицинских работников, в том числе в воскресные дни, чтобы своевременно обеспечивать оборот коек».

В реанимационных отделениях больниц по всей стране развёрнута 31 тысяча коек для больных COVID-19, на сегодняшний день 82% из них свободны и готовы принимать пациентов, сообщил также министр.

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