Оренбург, , 17:59 — REGNUM В Оренбуржье, согласно изменениям, внесенным 23 ноября в Указ губернатора «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции», под запретом оказалось массовое празднование Нового года.

Новый год Цитата из к/ф «Карнавальная ночь». Реж. Эльдар Рязанов. 1956. СССР

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В условиях режима повышенной готовности запрещено проведение организованных массовых мероприятий в период новогодних праздников, в том числе открытие елок (как на улице, так и в помещениях), а также корпоративов и иных мероприятий в объектах общественного питания, на территориях учреждений, предприятий, организаций и в общественных местах.

В школах и детских садах праздники возможны в группах с постоянным составом и для школьников очной формы обучения. При проведении утренников исключается присутствие родителей.

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