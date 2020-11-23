Санкт-Петербург, , 19:04 — REGNUM Петербургский бюджет потратил 267 млн рублей на программу «Электронное здравоохранение», чтобы запустить в интернете 23 полезных для жителей сервиса, но в итоге работают только девять из них. Это следует из ответа вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева депутату городского Заксобрания от «Яблока» Борису Вишневскому.

В документе Эргашев называет проект «Электронное здравоохранение» приоритетным, но признаёт, что из 23 сервисов для пациентов пока работают только девять, три из которых связаны с доступом к электронной медицинской карте пользователя:

просмотр визитов к врачу, перезапись и отмена записи;

просмотр электронной медкарты;

управление доступом к медкарте;

просмотр журнала доступа к медкарте;

запись к врачу;

просмотр результатов лабораторных исследований;

информация от пациента к приему врача (в том числе анкета о диспансеризации);

поиск льготных лекарств в аптеках.

Еще пять сервисов вроде бы существуют, но не работают из-за различных ошибок: комитет по здравоохранению попросил комитет по информатизации и связи их устранить. Речь идет о сведениях о полисе ОМС; интегральном анамнезе; уведомлениях пациента; календаре беременности и календаре прививок.

По поводу оставшихся девяти сервисов вице-губернатор Эргашев депутату ничего не сообщил. Между тем Вишневский спрашивал конкретно об обещанном сервисе «Вызов врача на дом» через интернет, но не получил ответа, сколько денег было на него затрачено и когда его запустят. Такой сервис наиболее востребован как раз сейчас, в условиях пандемии.

«Огромное число людей, пытаясь вызвать врача (а это строго предписано при первых признаках ОРВИ), тратит многие часы, время и нервы. А через интернет сделать это невозможно. В ответе сказано, что на проектирование и разработку всего этого потрачено 267 млн рублей (это без учета закупки техники, естественно). И что сейчас работает только девять сервисов из двадцати трех. А остальные — не работают. И что по пяти из шестнадцати неработающих сервисов сейчас идет исправление ошибок. При этом сервис «Вызов врача на дом» даже не упоминается в числе тех, по которому исправляются ошибки. Это провал. Других слов нет», — убежден Вишневский.

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