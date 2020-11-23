Воронеж, , 17:46 — REGNUM Власти Воронежской области опровергли информацию о росте тарифов на услуги ЖКХ в 2021 году на 6,8% вместо установленного норматива в 4%. Сообщение распространила пресс-служба правительства региона 23 ноября.

Плата за ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Однако в регионе будут увеличены региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг — их рост повлечет за собой увеличение размера субсидий, предоставляемых собственникам.

«Актуальные региональные стандарты стоимости ЖКУ на этот год утверждены постановлением правительства области от 14 апреля №327. Если сравнить размер этих стандартов с размером утвержденных стандартов на 2021 год, можно говорить, что рост соответствующих показателей для всех собственников помещений в Воронеже составит около 3,7%», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре депутаты Воронежской гордумы вышли с предложением о повышении тарифов ЖКУ на 6,8% в целях исполнения инвестпрограмм компаниями-концессионерами. Против выступил губернатор Александр Гусев. Сейчас в правительстве рассматривается вопрос о компенсации расходов концессионера за счет бюджета региона.