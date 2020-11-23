Волгоград, , 17:50 — REGNUM Приговор двум мужчинам, обвиняемым в избиении предпринимателя и поджоге дома губернатора Волгоградской области, вынес Краснооктябрьский районный суд Волгограда. Подсудимые полностью признали свою вину и заявили, что раскаиваются в содеянном, сообщили ИА REGNUM 23 ноября в объединённой пресс-службе судов региона.

В суде Усач Тимофей © ИА Красная Весна

Иван Ж. и Дмитрий У. обвинялись в умышленном уничтожении чужого имущества и причинении тяжкого вреда здоровью — он выбивали «долг» у предпринимателя. Кроме того, суд подтвердил, что обвиняемые совместно с иным лицом подожгли чужой автомобиль и пытались поджечь дом губернатора в ноябре 2016 года. Ивана Ж. приговорили к шести годам и шести месяцам лишения свободы, Дмитрия У. — к восьми годам, с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого режима.

Обвиняемым по делу об организации поджога дома губернатора Андрея Бочарова проходит экс-глава СУ СК по Волгоградской области Михаил Музраев. Ему предъявлено обвинение по трём статьям — террористический акт, совершённый группой лиц по предварительному сговору, незаконное приобретение боеприпасов и злоупотребление должностными полномочиями вопреки интересам службы. Генерал находится в СИЗО Лефортово.