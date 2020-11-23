Брюссель, , 17:42 — REGNUM Первая партия из 200 дезинфицирующих роботов будет закуплена для больниц разных стран Европейского союза, сообщает коммюнике ЕК, опубликованный 23 ноября.

«Больницы большинства стран-членов заявили о потребности и заинтересованности в этих роботах, способных дезинфицировать стандартные палаты пациентов с помощью ультрафиолетового света всего за 15 минут и, таким образом, помогают предотвратить или сократить распространение вируса», — сообщается в тексте коммюнике.

«Процесс контролируется оператором, находящимся за пределами дезинфицируемого помещения», — пояснили в Брюсселе. Уточняется, что роботы будут поставлены в медучреждения в течение ближайших недель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о планах закупку роботов для больниц заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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