Екатеринбург, , 17:26 — REGNUM Побившие фонари в сквере за Оперным театром в Екатеринбурге вандалы действовали организованно, заявил вице-мэр Алексей Бубнов местным СМИ.

Как передаёт портал «Е1», чиновникам удалось ознакомиться с записями с камер видеонаблюдения. Вандалов было трое. «Было заметно, что они делали эти вещи намеренно», — уточнил вице-мэр.

Записи отправили в полицию, но злоумышленников не удалось поймать по горячим следам. В мэрии не знают, зачем вандалам понадобилось бить фонари.

Как сообщало ИА REGNUM, фонари впервые побили в январе 2020 года. Позже вандалы вновь атаковали плафоны в октябре 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге вновь разбили фонари в центре города