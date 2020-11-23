Дагестанские Огни, Дагестан, , 17:47 — REGNUM Майнинг-ферма по добыче криптовалюты, около года работавшая благодаря похищенной электроэнергии, обнаружена в доме пенсионерки в городе Дагестанские Огни. Причиненный ущерб оценен в 4 млн рублей, сообщается на странице главного управления МВД по Дагестану в Instagram.

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По предварительным данным, 62-летняя местная жительница является владельцем помещения и сдавала его в аренду. Кто действительно стоит за созданием майнинг-фермы, пока не установлено. В МВД не исключают, что организатором может быть кто-то из родственников пенсионерки.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичное преступление было выявлено в Кизилюртовском районе Дагестана. Злоумышленники, оборудовавшие майнинг-ферму на территории бывшего консервного завода, похитили электроэнергию на сумму свыше 1,3 млн рублей.