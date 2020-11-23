Москва, , 17:14 — REGNUM В Москве, на площадке киностудии «Амедиа» в понедельник, 23 ноября в онлайн-формате прошла церемония открытия VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», входящего в президентскую платформу «Россия — страна возможностей».

Первым участников чемпионата поприветствовал Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

«История движения «Абилимпикс» в России, включая и сам чемпионат, — это часть большой государственной работы по поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья, — подчеркнул Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, — За этот, пусть и недолгий, период работы чемпионат сумел развиться в настоящее движение с национальным всероссийским охватом!».

В рамках церемонии открытия также выступила Советник Президента Российской Федерации Александра Левицкая. Она пожелала участникам удачи и успехов в соревновательной программе, отметила важность проведения деловой программы чемпионата, где будут затронуты актуальные вопросы, связанные с инклюзивным образованием, профориентацией и трудоустройством людей с инвалидностью и ОВЗ в России.

Также к поздравлениям присоединился генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров: «Поздравляю всех с открытием национального чемпионата «Абилимпикс». Это не просто конкурсные испытания, а система, которая обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию, мотивацию к новому образованию и содействие в трудоустройстве конкурсантов. За последние три года предложения о работе получили более 4 тысяч участников чемпионата «Абилимпикс». Спасибо всем организаторам, экспертам, членам жюри и партнерам чемпионата. И, конечно, особые слова благодарности — нашим участникам. Ребята, вы мотивируете всех нас, вы доказываете каждый день, что все возможно, что нужно сделать только первый шаг, своим примером вы демонстрируете, что Россия — страна безграничных возможностей. Удачи вам и, конечно, победы!»

Слова напутствия участникам чемпионата сказал и Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Алексей Вовченко. Он отметил, что благодаря чемпионату «Абилимпикс» инвалидность не является барьером, а наоборот помогает в самореализации участникам чемпионата, и что, несмотря на непростые условия, чемпионат состоялся.

На церемонии открытия транслировались видеоролики с историями успехов участников конкурсов «Абилимпикс», об их профессиональных успехах. Всех собравшихся поприветствовал бронзовый призер IX Международного чемпионата «Абилимпикс» в Бордо по компетенции «Парикмахерское искусство» Денис Евдокимов.

Министр Правительства Москвы, руководитель департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак поприветствовал всех участников от лица Правительства Москвы и мэра Москвы Сергея Собянина, а также заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, отметив, что «Абилимпикс» завоевал абсолютный авторитет.

Присоединился к приветствиям и поздравлениям участников заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин.

Несмотря на дистанционный формат, у участников чемпионата была возможность познакомиться и поделиться своими эмоциями и энергией с представителями сборных всех регионов, а также поблагодарить педагогов, экспертов и волонтеров чемпионата. В эстафете видеоприветствий команды тепло поприветствовали друг друга и пожелали удачи и успехов в соревнованиях.

Поприветствовали участников и пожелали удачи в соревнованиях главы субъектов Российской Федерации, представители вузов и других общественных организаций.

Всего к трансляции церемонии открытия присоединились порядка 3000 пользователей со всей России.