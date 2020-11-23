Москва, 23 ноября 2020, 16:50 — REGNUM В России ситуация с распространением коронавирусоа пока остаётся сложной. Об этом 23 ноября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
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"Ситуация с распространением коронавируса пока остаётся сложной», — сказал он.
По словам Мишустина, в связи этим одним из направлений работы является создание многофункциональных медцентров.