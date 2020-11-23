Москва, , 16:35 — REGNUM Регионам следует пользоваться опытом Москвы при борьбе с коронавирусом. Об этом 23 ноября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Kremlin.ru

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На заседании координационного штаба по борьбе с коронавирусом он прокомментировал доклад мэра столицы Сергея Собянина о ситуации в городе.

«Хочу отметить опыт Москвы, которая наладила системную и последовательную работу по борьбе с коронавирусной инфекцией. Конечно, эту практику надо активнее использовать в регионах», — сказал Мишустин.