Ульяновск, , 16:33 — REGNUM В Ульяновской области в ближайшие дни прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии.

Гололед Дарья Драй © ИА REGNUM

Спасатели отмечают, что объявляется жёлтый уровень погодной опасности: вечером 23 ноября с сохранением ночью и днем 24 ноября на дорогах ожидается образование гололедицы.

В ведомстве напоминают, что при гололедных явлениях пешеходам следует обратить особое внимание на обувь, передвигаться медленно на покрытых льдом участках улиц и избегать обледенелых территорий. Пожилым рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником. Водителям следует быть предельно осторожными и внимательными на автодорогах, а при возможности — отказаться от поездок.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил журналистам, что температуру выше нормы на 10−12 градусов прогнозируется на азиатской территории России. Это связано с тёплыми воздушными массами.

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