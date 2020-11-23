Челябинск, , 16:21 — REGNUM В Челябинской области Росздравнадзор ведёт внеплановую выездную проверку в отношении регионального минздрава. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом стало изданное в октябре письмо главы минздрава Юрия Семёнова о передаче ряда вызовов скорой помощи неотложке. Среди таких вызовов оказались, в частности, обмороки, отравления и удушье. 20 октября ведомство направило в министерство предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. А прокуратура направило туда представление о признании письма Семёнова незаконным.

В ходе проверки будет изучено соблюдение прав населения в плане охраны здоровья, в том числе и в условиях распространения коронавируса. Как сообщало ИА REGNUM, письмо Семёнова уже отменено. В минздраве посчитали, что необходимости в изложенных там требований уже нет.