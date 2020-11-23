Санкт-Петербург, , 17:37 — REGNUM Самые популярные у пассажиров маршруты общественного транспорта в Петербурге приходятся на электрический транспорт — трамваи и троллейбусы. К таким неожиданным выводам пришли в городском комитете по транспорту после анализа пассажиропотока.

Трамвай в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Самым востребованным маршрутом Северной столицы оказался трамвай №100 от железнодорожной станции «Ручьи» до проспекта Просвещения на севере города. Вагоны этого маршрута ежедневно перевозят 45 100 пассажиров.

На втором месте — трамвай № 55 между жилыми кварталами Выборгского и Приморского районов. Он перевозит 37 300 пассажиров в сутки.

На третьем месте оказался трамвай № 60 — от станции метро «Автово» до ЖК «Балтийская жемчужина». Ежедневный поток здесь составляет 31 800 пассажиров.

Четвертое место ушло троллейбусу № 37, который ездит между станцией метро «Проспект Ветеранов» и улицей Пионерстроя. Он перевозит 22 900 человек в сутки.

Только на пятом месте встречается первый автобус в рейтинге — это маршрут № 2, он курсирует между железнодорожной станцией «Лигово» до Театральной площади, с 21 900 пассажиров в сутки.

Шестым оказался трамвай № 64, который обслуживает первую в России частную трамвайную линию «Чижик» и каждый день перевозит 20 800 пассажиров от Ладожского вокзала до железнодорожной станции «Ржевка».

За ним следуют троллейбусы №№ 31 и 20, трамвай № 5 и автобус № 74. Он возит порядка 18 500 человек ежесуточно из Купчино к Смольному — площади Пролетарской Диктатуры.

В Смольном заявили, что увеличение доли экологически чистого наземного общественного транспорта, включая электробусы, автобусы на газомоторном топливе, троллейбусы с увеличенным автономным ходом — это задача на ближайшие пять лет. К трамваям, впрочем, такого пиетета не замечено.