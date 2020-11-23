Рязань, , 16:02 — REGNUM Запрет на приближение в радиусе трёх километров к воинской части в Скопинском районе Рязанской области ввели власти муниципального образования. В зоне чрезвычайной ситуации продолжают находить боеприпасы, в том числе неразорвавшиеся, сообщили 23 ноября в пресс-службе администрации Скопинского района.

Закрыты для движения транспорта и прохода людей просёлочные и лесные дороги, непосредственно примыкающие к территории складов военной части, где произошёл пожар и взрыв боеприпасов. По грунтовым и асфальтированным автомобильным дорогам в Дегтярку, Журавлиху и Шелемишевские Хутора движение осуществляется беспрепятственно. На близлежащей к артскладам территории осталось большое количество неразорвавшихся боеприпасов, их фрагментов и осколков, в администрации напомнили, что они представляют опасность для населения

Пожар на территории воинской части произошёл 7 октября 2020 года. В результате ЧП погибла одна женщина.