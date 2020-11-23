Красногорск, , 16:19 — REGNUM В Подмосковье следует заняться вопросом обеспечения качественной обувью врачей, работающих с пациентами, заражёнными коронавирусом. Об этом 23 ноября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с членами областного правительства и главами муниципалитетов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По словам губернатора, этот вопрос перед ним поставил один из подмосковных врачей, который написал письмо главе региона.

«Вчера на почту получил сообщение от врача по обуви. В «красной зоне», долго находятся на ногах врачи. Есть запрос на комфортную обувь. Не знаю, насколько это серьёзно, но мне кажется мелочи и детали должны иметь принципиальное значение», — сказал Воробьёв.

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