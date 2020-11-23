Самара, , 15:56 — REGNUM Два человека погибли в результате ДТП с КамАЗом на трассе в Самарской области. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба поисково-спасательная служба региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, днем 23 ноября на трассе М-32 рядом с поселком Дубовый Умет произошло столкновение автомобилей «Ваз-2115» и «КамАЗ».

Сообщается, что водитель и пассажир легкового автомобиля погибли. Спасатели деблокировали их тела из автотранспортного средства.

В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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