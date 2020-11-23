Тюмень, , 15:48 — REGNUM Бывший начальник УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов не признал за собой вины в получении взятки. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь региональной прокуратуры Елена Мельникова.

Очередное заседание прошло в Центральном райсуде Тюмени 23 ноября. В ходе него огласили обвинительное заключение. Бывший глава паспортно-визового центра Валерий Калалб частично признал вменяемое ему пособничество во взяточничестве. А Алтынов не считает себя виновным в получении взятки, пишет Накануне.Ru.

Очередное заседание суда по этому делу пройдёт 2 декабря. Как сообщало ИА REGNUM, Алтынов был задержан 21 ноября 2019 года после обысков. А почти за два месяца до этого он покинул свой пост.