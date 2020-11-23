Красногорск, , 15:51 — REGNUM От гриппа в Подмосковье по состоянию на 23 ноября вакцинировано около 3 млн человек. Об этом 23 ноября сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на совещании губернатора Андрея Воробьева с членами областного правительства и главами муниципалитетов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пункт мобильной вакцинации от гриппа Наталья Стрельцова © REGNUM

«По гриппу: ревакцинировано почти 3 млн человек. Это 66% от нашего плана. Наименьший охват — среди групп жителей старше 60 лет», — сказала Стригункова.

При этом самый высокий охват вакцинацией отмечается среди медицинских работников и сотрудников сферы образования.

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