Нур-Султан, , 15:46 — REGNUM Семье женщины, погибшей при взрыве газового баллона в кафе Halalbrothers, выплатят 1 млн тенге ($2351). Об этом заявил заместитель акима (главы) района Есиль Нур-Султана Кыдырбек-улы Дарменияр, сообщает издание InformBuro.

По его словам, власти также помогут доставить тело женщины в Кызыл-Орду и получить родственникам все необходимые документы. Взрыв в кафе произошел 21 ноября в 12:24 (9:24). Все пострадавшие — работники кафе.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва в кафе Halalbrothers погиб один человек и еще 34 пострадали. Госпитализированы 23 пациента, трое находятся в реанимации. Площадь обрушений составила 100 кв. метров. При разборе завалов спасена девушка 1998 года рождения.

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