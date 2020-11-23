Прага, , 15:46 — REGNUM Чешский автопроизводитель Skoda представил совершенно новую версию Octavia RS, созданную специально для полиции Великобритании. Об этом сообщается на сайте компании.

Skoda Octavia RS для полиции

Skoda

Новинка имеет двухлитровый четырехцилиндровый мотор TSI производительностью 242 л. с., который агрегатируется с передним приводом и семискоростной автоматической трансмиссией DSG. Этот двигатель позволяет набирать модели «сотню» за 6,7 секунды.

Полицейская версия Octavia имеет мощные светодиодные маячки, встроенные в переднее стекло, сирену, иную решётку радиатора и новую дверь багажного отделения.

Внутри авто появился электрообогрев передних кресел и многофункциональное кожаное спортивное рулевое колесо, оборудованное подрулевыми лепестками DSG. Кроме того, спецавтомобиль оснащён камерами ANPR и будками для служебных собак.

В салоне также имеется адаптивный круиз-контроль, беспроводная интеграция со смартфоном, парктроник и 10-дюймовый центральный экран Virtual Cockpit.

Напомним, в конце октября 2020 года на российском заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде по методу полного цикла (CKD) были изготовлены первые экземпляры новой Skoda Octavia четвертого поколения.

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