Тольятти, Самарская область, , 15:48 — REGNUM Первое в стране производство дождевальных машин полного цикла планируют запустить в Тольятти Самарской области. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, летом текущего года компания «Билдинг Строй Гроуп» получила от Фонда развития моногородов в беспроцентный займ размере 30 млн рублей на расширение производства дождевальных машин. На эти деньги планируется закупить оборудование для создания производственной линии полного цикла, таким образом увеличить мощности предприятия до 300 дождевальных машин в ежегодно.

По словам генерального директора «Билдинг Строй Гроуп» Николая Лысова, предприятие будет производить до 90% всех комплектующих для дождевальных машин. И подобного производства в России пока нет.

Лысов добавил, что предприятие планирует поставлять свою продукцию как в Россию, так и в страны СНГ: сейчас идут переговоры с Узбекистаном. Уже заключены контракты с аграриями из Казахстана.

Сообщается, что предприятие производит оросительную технику и комплектующие для дождевальных машин. Кроме этого, специалисты предприятия проектируют оросительные системы и предоставляют услуги по сервисному обслуживанию.

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