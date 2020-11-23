Москва, , 15:45 — REGNUM Разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» вакцина от коронавирусной инфекции «Эпиваккорона» поступит в гражданский оборот до конца 2020 года. Об этом 23 ноября сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Вакцинация © Министерство здравоохранения Московской области

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«Вакцина «Эпиваккорона» поступит в гражданский оборот до конца 2020 года», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также указывается, что в настоящее время выпущено 25 тыс. доз вакцины, а до конца года их будет выпущено 50 тыс. доз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первый компонент российской вакцины от коронавируса «Эпиваккорона» получили пять добровольцев в возрасте старше 60 лет.