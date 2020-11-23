Красногорск, , 15:41 — REGNUM Около 20 тысяч обманутых участников долевого строительство будут обеспечены жильём в Подмосковье в 2020 году. Об этом 23 ноября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с членами областного правительства и главами муниципалитетов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, региональные власти в качестве одной из ключевых задач ставят перед собой решение проблемы обманутых дольщиков.

«Мы ставим задачу на следующий год выдать порядка еще 20 тыс. ключей (от квартир — прим. ИА REGNUM)», — сказал Воробьев.

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