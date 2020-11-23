Москва, , 15:41 — REGNUM Первый компонент российской вакцины от коронавируса «Эпиваккорона» получили пять добровольцев в возрасте старше 60 лет. Об этом 23 ноября сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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«21 ноября 2020 года первую дозу вакцины «Эпиваккорона» получили первые пять добровольцев из числа участников пострегистрационного клинического исследования в группе из 150 лиц старше 60 лет», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также указывается, что все 150 человек из числа добровольцев в таком возрасте уже набрано.

При этом добавляется, что набор добровольных участников исследований в возрасте от 18 лет в количестве 3 тыс. ещё продолжается.

«Решение об увеличении числа добровольцев, принимающих участие в исследовании, будет приниматься с учетом результатов, полученных для 3 000 человек», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября стало известно, что правительство Канады планирует пожертвовать ряду бедных стран часть зарезервированной для жителей страны вакцины от нового коронавируса.