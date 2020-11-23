Москва, , 15:32 — REGNUM ИА REGNUM поднялось на третью строчку регулярного рейтинга упоминаемости средств массовой информации в Телеграм, который составляет Институт РУССТРАТ.

ИА REGNUM Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно выводам авторов исследования, за период с 11 по 20 ноября 2020 года ИА REGNUM было упомянуто в Телеграм 9281 раз.

Первые строки рейтинга занимают Lenta.Ru (18 713 публикаций) и газета Известия (14 424). Также в пятерке — RT на четвертом месте (8455) и Газета РБК (7762) на пятом.

Исследование проводится на основе анализа данных Telegram Analytics каждые десять дней в отношении 20 наиболее цитируемых СМИ по собственной методике Института РУССТРАТ.