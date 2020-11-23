Элиста, , 15:33 — REGNUM Верховный суд отменил решение Элистинского городского суда и отказал бывшему первому заместителю председателя правительства Республики Калмыкия — министру сельского хозяйства республики Петру Ланцанову в условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре 23 ноября.

В сентябре 2020 года Элистинский горсуд удовлетворил ходатайство об освобождении чиновника, признанного виновным в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий, по УДО. Однако за весь период отбывания наказания Ланцанов «ни разу не поощрялся, не принял мер к добровольному возмещению ущерба, который составляет более 25 млн рублей», в связи с чем администрация колонии посчитала нецелесообразным применение УДО.

По мнению прокурора, суд первой инстанции не дал этому заявлению должной оценки. Апелляционное представление удовлетворила судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Калмыкия.

Напомним, в мае 2019 года Ланцанов был приговорён к семи годам колонии и штрафу в размере 500 тыс. рублей. Бывший чиновник также лишён звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Калмыкия».

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