Лондон, , 15:34 — REGNUM Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover подал иск против Volkswagen Group, обвиняя последнюю в нарушении патентных прав. Об этом 23 октября сообщает RG.

По информации издания, комиссия по международной торговле Соединённых Штатов получила от Jaguar Land Rover документацию на технологию Terrain Response. В заявлении британской компании говорится, что Volkswagen использовал запатентованные британской маркой наработки.

Terrain Response — высокотехнологичная система, позволяющая преодолевать бездорожье в самых разных режимах. Режимы позволяют двигаться авто по песку, льду, снегу, мягким и рыхлым поверхностям, преодолевать грязь, ямы, а также пересекать реки вброд.

Британский концерн в США хочет добиться запрета продажи моделей Porsche Cayenne, Lamborghini Urus, Audi Q8, Q7, Q5, A6 Allroad, e-tron и Volkswagen Tiguan.

Стоит отметить, что стандартное рассмотрение дел занимает от 15 до 18 месяцев. Однако в случае с Jaguar Land Rover и Volkswagen Group процесс очевидно будет гораздо более длительным.

Ранее стало известно, что компания Volkswagen объявила в США отзывную кампанию модели Jetta из-за неправильно затянутых болтов топливной рампы. В компании опасаются, что данная неисправность может привести к возгоранию машины.

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