Уфа, , 15:30 — REGNUM Больницу в Башкирии оштрафовали за более 1400 неучтенных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба Киевского районного суда города Уфы.

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По сообщению пресс-службы ведомства, сотрудниками республиканского управления Роспотребнадзора с 1 сентября по 2 октября текущего года были выявлены нарушения в Республиканской клинической больнице им. Г.Г. Куватова: сотрудники больницы не представили сведения о положительных тестах на коронавирус.

Отмечается, что вину больницы защитники этого юридического лица не признали.

Сообщается, что из-за непринятия своевременных противоэпидемических мер в отношении 1414 неучтенных случаев заражения коронавирусом повлекло распространение этой инфекции среди неограниченного числа граждан.

В результате суд признал Республиканскую клиническую больницу им. Г.Г. Куватова виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. В результате это юрлицо было оштрафовано на двести тысяч рублей.

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