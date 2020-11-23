Мадрид, , 15:25 — REGNUM Лица, въезжающие на территорию Испании из стран с высоким уровнем заболеваемости COVID-19, будут обязаны предоставить результат ПЦР-теста на коронавирус, выполненного не позднее 72 часов с момента приезда в страну. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Международный аэропорт Барселона — Эль-Прат (сс) Camilo Rueda López

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются — все новости»

Отмечается, что эти требования были введены в дополнение к уже существующим в аэропортах правилам в виде дистанционного измерения температуры въезжающих и общего осмотра на наличие признаков ОРВИ.

Начиная с 23 ноября 2020 года туроператоры, турагентства воздушные и морские транспортные компании и все другие юридические лица, торгующие билетами, будут обязаны уведомлять туристов о необходимости пройти соответствующий тест.