Берлин, , 15:33 — REGNUM С предложением о продлении до 20 декабря введенных из-за пандемии коронавируса в Германии жестких мер ограничительного характера намерены обратиться к федеральному канцлеру Ангеле Меркель на совещании 25 ноября власти регионов страны. Об этом 23 ноября сообщает Spiegel.

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Уточняется, что у издания есть заключение федеральной земли Берлин, в котором делается вывод о том, что необходимо пролить меры локдауна в регионе.

Кроме того, по данным издания Tagesspiegel, берлинский бургомистр Михаэль Мюллер в прошедшие выходные пообщался по телефону с премьер-министрами большинства из 16 немецких федеральных земель на тему того, чтобы приготовить совместный документ о таком продлении на предстоящем совещании.

В то же время указывается, что в случае, если до 20 декабря не удастся уменьшить рост числа заразившихся коронавирусом до менее 50 человек на 100 тыс. населения, предлагается автоматически продлить такие меры ещё на срок в две недели.

Отметим, в настоящее время в Германии из-за пандемии коронавируса действуют строгие меры карантинных ограничений, согласно которым не работают бары и рестораны, музеи, театры, бассейны и спортивные клубы.