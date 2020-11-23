Апекс, , 15:24 — REGNUM Релиз необычной стратегической игры Creeper World 4 состоится уже 3 декабря 2020 года. Об этом 22 ноября сообщило издание PCGamer.

Игру можно будет приобрести в онлайн-магазине Steam. Сообщается, что новая часть популярной франшизы получит обновлённую физическую модель, сюжетную кампанию, множество случайных миссий и редактор карт.

Напомним, Creeper World — это серия стратегий в реальном времени от студии Knuckle Cracker. В ней геймерам нужно защитить город от субстанции, поглощающей всё на своём пути.

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